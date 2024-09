Kolleger slo alarm om fastlege etter at småbarnsfar døde uventet

Louisa (35) sitter alene igjen med to små barn etter at samboeren hennes døde av hjertesvikt i mars.

Han var tidlig i 50-årene og hadde hanglet kraftig i lange perioder siden i fjor høst. Flere ganger gikk han til fastlegen sin i Rogaland, men han ble sendt hjem fordi legen mente plagene skyldtes stress.

– Samboeren min skulle aldri ha møtt denne legen. Helsetilsynet skulle ikke latt ham holde på så lenge. Han burde vært fratatt muligheten til å være fastlege for mange år siden, sier hun.

Det skulle vise seg at hun ikke var den eneste som var misfornøyd. Likevel er det få, om noen, av de langt flere enn tusen pasientene på lista til fastlegen som kjenner hans lange historikk med granskinger og advarsler fra Helsetilsynet. Dette kommer vi tilbake til.

Enken mistet samboeren sin uten forvarsel. Nå ønsker hun å advare andre. Foto: Benjamin Dyrdal / NRK

Legen som er utdannet i Norge, har hatt autorisasjon siden midten av 1990-tallet.

Andre leger på senteret han er tilknyttet har de siste månedene sendt varsler til fylkeslegen i Rogaland mot sin egen kollega.

De er bekymret for om han kan ivareta pasientene sine på en forsvarlig måte. Kollegene har ført logg i en egen bok over det de hevder er ulike avvik i legens praksis.

Dette fremkommer av skriftlig dokumentasjon som NRK har fått innsyn i.

Samboeren med for å dokumentere

Tre nye saker, blant annet dødsfallet til Louisas samboer, gjør at Helsetilsynet nå gransker fastlegens rolle. Dette er ikke første gangen legen blir gransket.

Louisa var med under flere av konsultasjonene hos samboerens fastlege for å dokumentere, siden hun hadde en klar oppfatning av at legen ikke holdt mål.

Selv om hun fortsatt er i sorg over det plutselige og uventede tapet av sin livspartner, vil hun likevel fortelle historien i håp om at det kan bli en diskusjon rundt tersklene for å frata leger autorisasjonen. Foto: Benjamin Dyrdal / NRK

Hun hadde da fått med seg alle de negative omtalene av fastlegen som andre pasienter har skrevet på nettsiden legelisten.no.

Kjernen i tilbakemeldingene er at legen har veldig dårlig tid og at han ikke tar pasientene på alvor.

– Kom for seint til spesialist

Louisa sier at samboeren hennes forgjeves hadde forsøkt å bytte fastlege. Hun hevder at legen avfeide helseplagene hans.

– Først i februar, etter et halvt år, klarte vi å få presset gjennom en henvisning til hjertespesialist. Men samboeren min rakk aldri å dra dit i mai før han døde, sier hun.

På Legelisten.no kan pasienter også sjekke om en fastlege har fått reaksjoner fra Helsetilsynet. Legen i denne saken er oppført uten negative anmerkninger. Pasientene hans burde derfor kunne føle seg trygge.

Eller?

Dokumentene avslører legens historikk

Når vi begynner å bestille dokumenter og grave nærmere i materien, viser det seg at fastlegen har en historie som de færreste, trolig ingen, av pasientene på lista hans kjenner til.

Det gjorde heller ikke Louisa eller samboeren.

Historien avslører at legen er tatt for en lang rekke brudd på helsepersonelloven de siste ti årene. Den eldste saken er 20 år. Lovbruddene handler om behandlinger som Helsetilsynet eller fylkeslegen i Rogaland betrakter som faglig uforsvarlige.

Flere ganger har fastlegen ikke fulgt opp pasienter med alvorlige sykdommer. To ganger har dette resultert i at dødelige kreftsykdommer ikke ble oppdaget så tidlig som de kunne ha blitt, ifølge kontrollinstansene.

For ett år siden unnlot legen å legge en alvorlig sjuk pasient inn på sykehus. Det viste seg at pasienten hadde dødelig kreftsykdom.

I et annet tilfelle ble en viktig anbefaling fra spesialist liggende i sju måneder uten at legen sendte den videre. Pasienten hadde alvorlig kreft.

En tredje pasient fikk vite at vedkommende hadde Hepatitt C først fem måneder etter at prøvesvaret var klart.

Her er en gjennomgang av sakene:

Saker som fastlegen er, eller har vært involvert i: Lovbrudd i 2005: Pasient fikk påvist Hepatitt C, men legen varslet ikke pasienten. Etter fem måneder ble pasienten dårligere, tok kontakt med legen, og fikk først da vite om prøvesvarene. Helsetilsynet ga legen en advarsel for grovt brudd på helsepersonellovens krav til faglig forsvarlighet. Tilsynet la særlig vekt på smittefaren som andre ble utsatt for i de månedene pasienten ikke hadde blitt varslet.

Pasient fikk påvist Hepatitt C, men legen varslet ikke pasienten. Etter fem måneder ble pasienten dårligere, tok kontakt med legen, og fikk først da vite om prøvesvarene. Helsetilsynet ga legen en advarsel for grovt brudd på helsepersonellovens krav til faglig forsvarlighet. Tilsynet la særlig vekt på smittefaren som andre ble utsatt for i de månedene pasienten ikke hadde blitt varslet. Lovbrudd i 2015: Fylkeslegen vurderte at fastlegen burde henvist en pasient med Hepatitt C til spesialisthelsetjenesten for utredning og vurdering. Det ble også påpekt at store deler av pasientjournalen manglet opplysninger om nødvendige kliniske undersøkelser, samt faglige vurderinger. Dette utgjorde brudd på helsepersonellovens krav til faglig forsvarlighet og krav til journalføring.

Fylkeslegen vurderte at fastlegen burde henvist en pasient med Hepatitt C til spesialisthelsetjenesten for utredning og vurdering. Det ble også påpekt at store deler av pasientjournalen manglet opplysninger om nødvendige kliniske undersøkelser, samt faglige vurderinger. Dette utgjorde brudd på helsepersonellovens krav til faglig forsvarlighet og krav til journalføring. Lovbrudd i 2016: Ny tilsynssak som denne gangen gjaldt forsinket diagnostisering av kreftsydom i bihuler/nese/øyehuler. Helsetilsynet ga legen en advarsel for brudd på helsepersonellovens krav til faglig forsvarlighet. Tilsynet la vekt på at fastlegen lot en viktig anbefaling fra spesialist bli liggende i sju måneder uten å effektuere denne videre. Dette gjorde at pasienten kom sterkt forsinket til CT-undersøkelse, og dermed ble kreftsykdommen oppdaget mye seinere enn den kunne ha blitt.

Ny tilsynssak som denne gangen gjaldt forsinket diagnostisering av kreftsydom i bihuler/nese/øyehuler. Helsetilsynet ga legen en advarsel for brudd på helsepersonellovens krav til faglig forsvarlighet. Tilsynet la vekt på at fastlegen lot en viktig anbefaling fra spesialist bli liggende i sju måneder uten å effektuere denne videre. Dette gjorde at pasienten kom sterkt forsinket til CT-undersøkelse, og dermed ble kreftsykdommen oppdaget mye seinere enn den kunne ha blitt. Lovbrudd i 2021: Fylkeslegen ga fastlegen en advarsel for brudd på helsepersonellovens krav til faglig forsvarlighet og krav til journaliføring. Årsaken var mangelfull og lite planmessig oppfølgning av tre pasienter med kroniske sykdommer. Konsekvensene ble økt risiko for progresjon av sykdommene, eller utvikling av alvorlige komplikasjoner. Saken startet med en bekymringsmelding fra fastlegens tidligere helsesekretær.

Fylkeslegen ga fastlegen en advarsel for brudd på helsepersonellovens krav til faglig forsvarlighet og krav til journaliføring. Årsaken var mangelfull og lite planmessig oppfølgning av tre pasienter med kroniske sykdommer. Konsekvensene ble økt risiko for progresjon av sykdommene, eller utvikling av alvorlige komplikasjoner. Saken startet med en bekymringsmelding fra fastlegens tidligere helsesekretær. Lovbrudd i 2023: Fastlegen bråseponerte (tok raskt bort) et legemiddel i strid med Felleskatalogens anbefaling om gradvis nedtrapping. Statsforvalteren la til grunn at bråseponeringen og manglende kliniske vurderinger av konsekvensene ved å endre behandlingen, var faglig uforsvarlig, og i strid med helsepersonellovens krav til faglig forsvarlighet.

Fastlegen bråseponerte (tok raskt bort) et legemiddel i strid med Felleskatalogens anbefaling om gradvis nedtrapping. Statsforvalteren la til grunn at bråseponeringen og manglende kliniske vurderinger av konsekvensene ved å endre behandlingen, var faglig uforsvarlig, og i strid med helsepersonellovens krav til faglig forsvarlighet. Lovbrudd i 2023: En pasient hadde langt fremskredet leverkreft, men fastlegen avkreftet at det kunne være snakk om kreft. Fylkeslegen mente, ut fra en gjennomgang av pasientens journaler, at fastlegen skulle fått pasienten innlagt ved sykehus, eller sørget for nærmere undersøkelser på andre måter. Pasienten ble raskt verre, og døde relativt raskt siden behandlingen ble påbegynt for seint. Fylkeslegen mener dette utgjør et brudd på helsepersonellovens krav til faglig forsvarlighet, men saken skal endelig avgjøres av Helsetilsynet.

En pasient hadde langt fremskredet leverkreft, men fastlegen avkreftet at det kunne være snakk om kreft. Fylkeslegen mente, ut fra en gjennomgang av pasientens journaler, at fastlegen skulle fått pasienten innlagt ved sykehus, eller sørget for nærmere undersøkelser på andre måter. Pasienten ble raskt verre, og døde relativt raskt siden behandlingen ble påbegynt for seint. Fylkeslegen mener dette utgjør et brudd på helsepersonellovens krav til faglig forsvarlighet, men saken skal endelig avgjøres av Helsetilsynet. Lovbrudd i 2023: En pasient ble nektet helsehjelp av fastlegen, og bedt om å skifte lege. Ifølge fylkeslegen opptrådte dessuten fastlegen lite respektfullt i sin skriftlige kommunikasjon med pasienten. Fylkeslegen mener dette utgjør et brudd på helsepersonellovens krav til faglig forsvarlighet, samt kravet til omsorgsfull hjelp. Saken skal endelig avgjøres av Helsetilsynet.

En pasient ble nektet helsehjelp av fastlegen, og bedt om å skifte lege. Ifølge fylkeslegen opptrådte dessuten fastlegen lite respektfullt i sin skriftlige kommunikasjon med pasienten. Fylkeslegen mener dette utgjør et brudd på helsepersonellovens krav til faglig forsvarlighet, samt kravet til omsorgsfull hjelp. Saken skal endelig avgjøres av Helsetilsynet. Tilsynssak i 2024: Dette gjelder dødsfallet til Louises samboer som er omtalt i denne artikkelen. Fylkeslegen har opprettet tilsynssak på bakgrunn av en klage fra enken.

Dette gjelder dødsfallet til Louises samboer som er omtalt i denne artikkelen. Fylkeslegen har opprettet tilsynssak på bakgrunn av en klage fra enken. Bekymringsmelding i 2024: Meldingen kom fra flere leger på legekontoret som er bekymret for kollegaens ivaretakelse av egne pasienter ved at han kommer for seint på jobb og ikke følger opp driftsoppgavene. Kollegene har en egen bok hvor de har ført ulike avvik i fastlegens praksis.

Meldingen kom fra flere leger på legekontoret som er bekymret for kollegaens ivaretakelse av egne pasienter ved at han kommer for seint på jobb og ikke følger opp driftsoppgavene. Kollegene har en egen bok hvor de har ført ulike avvik i fastlegens praksis. Bekymringsmelding i 2024: Ny bekymringsmelding fra leger i samme kontorfellesskap som handler om kollegaens bruk av Vipps som betaling, uriktig bruk av takster, og hans påståtte snoking i pasientjournalen til en av legekollegaene.

Nå har Helsetilsynet for første gang sendt brev til fastlegen hvor det går fram at han risikerer å miste autorisasjonen som lege.

Den gjenlevende enken mener dette er altfor seint.

Hun mener det er for enkelt for leger å beholde autorisasjonen, selv om de har flere alvorlige saker på seg.

Legen fikk brevet fra Helsetilsynet i slutten av juni. Avgjørelsen faller i høst. Foto: Erlend Frafjord / NRK

– Men selv om jeg er rasende på fastlegen, og den manglende behandlingen samboeren min fikk, er det i første rekke systemsvikten jeg vil til livs her, legger Louisa til.

«Pågående risiko for pasientsikkerheten»

I en vurdering som fylkeslegen i Rogaland sendte til Helsetilsynet i mars i år, heter det:

«Det må vektlegges at fastlegen gjennomgående viser manglende forståelse for å handle annerledes, noe vi vurderer utgjør en pågående risiko for pasientsikkerheten».

Da fylkeslegen sendte denne vurderingen til Helsetilsynet, var dødsfallet til Louisas samboer ikke kjent for tilsynsmyndighetene. Nå har også dette blitt en del av den stadig voksende tilsynssaken mot fastlegen.

Saksbehandler Lisbeth Homlong i Helsetilsynet sier til NRK at det skal være et møte mellom fastlegen og tilsynet før en endelig avgjørelse treffes. Dette vil skje tidlig i høst. Helsetilsynet vil ikke kommentere kritikken fra Louisa så lenge saken er til behandling hos dem.

Legen ikke suspendert

NRK har vært i kontakt med fastlegens sekretær, forklart hva saken gjelder, og bedt legen om å ringe tilbake. Han har aldri tatt kontakt.

Etter en purring har sekretæren bekreftet at legen har mottatt beskjeden vår, men hun sier at han ikke ønsker å snakke med oss.

Både fylkeslege Andres Neset i Rogaland og kommuneoverlegen i den aktuelle kommunen sier at de kjenner saken, men ingen av dem ønsker å uttale seg så lenge saken er oversendt Helsetilsynet til endelig avgjørelse.

Fastlegen er ikke suspendert fra stillingen, og han jobber som vanlig på legesenteret i påvente av den videre behandlingen av saken mot ham.

Lovendring skal styrke pasientsikkerheten

– Jeg føler sterkt med Louisa som har mistet samboeren sin, sier statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen (Ap).

Hun vil ikke kommentere pågående tilsynssaker, men sier på generelt grunnlag at regjeringen vil gjøre alt for at pasienter skal være trygge.

Statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen (Ap). Foto: Jon Petrusson / NRK

– Helsepersonell som er til alvorlig fare for pasientsikkerheten bør kunne utestenges fra virksomhet som innebærer pasientkontakt i uoverskuelig fremtid. Derfor fremmet vi en rekke lovendringer i vår, som Stortinget har sluttet seg til, sier Moen Rønning-Arnesen.

Lovendringene gjelder fra 1. januar 2025. De gir blant annet Helsetilsynet klar hjemmel for å tilbakekalle autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning for alltid i saker der helsepersonell er til alvorlig fare for pasientsikkerheten.

Videre får Helsetilsynet adgang til å ilegge forbud mot å yte helsehjelp overfor helsepersonell som har mistet autorisasjonen, men som likevel fortsetter å utøve yrket.

– Forbudet skal registreres i helsepersonellregisteret, slik at det blir tilgjengelig for alle, og arbeidsgiver skal varsles om forholdet. Alle kan kontakte statsforvalteren eller Helsetilsynet og be om informasjon om hvorvidt helsepersonell har tilsynssaker mot seg, og eventuelt be om innsyn i vedtak, sier statssekretæren.