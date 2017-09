Kø utenfor da valglokaler søndagsåpnet

– Det var mer kø utenfor enn det pleier å være. Det har vært jevnt tilsig etter det, sier Hoff.

I gymsalen på Ullandhaug skole er det flere som står i stemmeavlukkene og gjør sin borgerplikt. Det er ti år siden det var søndagsstemming for første gang i Stavanger, og flere NRK møter denne søndagen liker den nye tradisjonen, men foreløpig er et under halvparten av landets kommuner som åpner for stemming på søndag. 173 kommuner har todagersvalg ifølge Valgdirektoratet.

Mange ville stemme i Stavanger søndag. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Rekordmange forhåndsstemmer

– Det lover bra for oppslutningen så langt.

– Kan dette føre til økt deltakelse totalt?

– Det har vært bra med forhåndsstemmer i Stavanger, men det er enda ikke godt å si. Det er greit vær og mange foretrekker kanskje å stemme på søndagen, sier Hoff.

Tonje Hoff er leder for Ullandhaug valgkrets. Foto: Mathias Oppedal / NRK

I Stavanger var det over 15.000 som stemte på forhånd i år, hvilket er ny rekord. Totalt har over én million nordmenn forhåndsstemt i år.

Åpent flere steder

En av de første som la stemmeseddelen sin i urnen på Ullandhaug var Merete Kalberg Jensen.

Merete Kalberg Jensen var blant de første som stemte på Ullandhaug i Stavanger søndag. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Det var veldig avslappende å stemme på søndag ja. Prosessen gikk veldig greit. Jeg synes man burde fått søndagsstemming overalt, sier hun.

Og i Stavanger kan man stemme nesten overalt på søndagen. 19 av 22 valgkretser er åpne mellom 15 og 20. I tillegg kan man også stemme på søndag i blant annet Sola, Rennesøy, Finnøy og Hå i Rogaland.

– Før hadde det ikke vært aktuelt å bruke søndagen og helligdagen til valg, men sånn som tidene har utviklet seg så er det en veldig fin dag. Man trenger ikke å skynde seg hjem fra jobb, og kan ta det for når man har vært ute på tur i nærmiljøet, sier Kalberg Jensen.