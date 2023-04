Kø på Karmøy etter trafikkulykke

To personer er involvert i en trafikkulykke i Karmøyvegen på Håvik.

To kjøretøy hadde et sammenstøt i en rundkjøring, og den ene bilen skal ha kommet over i motsatt kjørefelt.

Begge de involverte er ved bevissthet. Trafikken flyter sakte i begge retninger, og dirigeres av sivile.

Nødetater er på vei.