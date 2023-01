Kø i Sandnes etter trafikkuhell

Nødetatene har fått melding om et trafikkuhell i Oalsgate i Sandnes.

– Det er trolig ingen personskader, skriver politiet.

De opplyser også om at det er kø på stedet. Det pågår dirigering av trafikken.

To biler var involvert i uhellet. Politiet skriver at mye tyder på at den ene bilen ikke har overholdt vikeplikten.