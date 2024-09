Knutsen Hegdal til Stavanger Aftenblad: – Jeg er ordfører

For en uke siden sa Stavanger-ordfører Sissel Knutsen Hegdal at hun går av som ordfører. I dag sier hun til Stavanger Aftenblad at hun fremdeles er ordfører.

Hun har ikke sendt noen søknad om fritak fra vervet. Når avisa spør om hvorfor, svarer hun at hun er ordfører fram til en slik søknad foreligger. Nå er hun sykmeldt.

Generalsekretær i Høyre, Tom Erlend Skaug, sier til avisa at det er opp til bystyret hvem som er byens ordfører og opp til Stavanger Høyre hvem som skal være deres ordførerkandidat.