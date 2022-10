Knuste vindu og prøvde å ta seg inn i huset

Ein person blei tatt på fersk gjerning etter at ein huseigar på Grannes i Sola ringde politiet klokka 0352, og sa at nokon prøvde å ta seg inn i huset. Politiet var like i nærleiken og arresterte ein mann like før han var på veg inn ei knust vindusrute. Mannen blei tatt med til arresten.