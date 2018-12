Knuste ruter ved gravlund

Ansatte ved politihuset i Stavanger så klokken kvart på fire at noen knuste ruter i et bygg, og i en gravemaskin ved Lagård Gravlund bak politihuset. Politipatruljen pågrep to menn på rundt 20 år, som mistenkes for skadeverket. De er satt i arresten.