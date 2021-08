Knuste fasaden til legevakten

Flere patruljer rykket ut til Stavanger legevakt, etter flere meldinger om en person som knuste vinduer på stedet. Mannen ble raskt tatt under kontroll. Foreløpig oversikt viser at 8–10 vinduer (hele fasaden) er knust. I tillegg er vinduene i inngangspartiet knust. Det er uklart hva motivasjonen for ruteknusingen var.