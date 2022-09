Knuste butikkvindu

I Haugesund fikk politiet melding klokken 01.20 fra en person om at noen unge gutter hadde knust et stort vindu til en butikk i Haraldsgata. Ingenting tyder på at de har vært inne i butikken, eller at de har prøvd å ta seg inn. Politiet har sikret seg spor, og glassmester har sikret ruten.