Knuste busskur

Politiet i Haugesund har vært i kontakt med mistenkte personer etter at glasset i to busskur ble knust området Sørhauggata. Det er også skade på rute til en butikk, og rute i inngangsdør til et leilighetskompleks er skadet. Politiet oppretter anmeldelse på forholdene.