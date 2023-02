Knuste buss-skur: – Eit rogalandsproblem

– Det er rart, for det er berre i Rogaland at det er eit stort problem at buss-skur blir knuste. Det seier Håkon Larsen i selskapet JCDecaux, som reparerer dei knuste buss-skura i heile landet. I går føremiddag hadde Larsen og medarbeidaren hans alt skifta ni knuste ruter i buss-skur. Kvar rute har ein pris på nærare 5000 kroner.

Larsen seier til Jærbladet at det truleg er folk som køyrer forbi og skyt på rutene med luftgevær.