Knust bussrute kan ha sammenheng med hærverk

Politiet søker fremdeles etter gjerningspersonen etter at en jernstang ble kasta gjennom vinduet på en buss i bevegelse på Madlaveien i Stavanger.

Det var flere passasjerer på bussen, men ingen ble skadd.

Politiet ser hendelsen i sammenheng med hærverk i samme område, sier operasjonsleder Jostein Reiestad i Sør-Vest politidistrikt.

– To personer skal ha revet ned søppelbøtter og knust blomsterpotter, like i nærheten. Dette skal ha skjedd på samme tid som hendelsen med bussen. Beskrivelsen stemmer noen lunde, så vi må nok se disse to hendelsene i sammenheng, sier han.

Politiet sjekker også kameraovervåkning i området.

Det er mye glasskår i veien, melder Vegtrafikksentralen.