Knust busskur på Avaldsnes

Politet har hentet inn fire menn i starten av 20-årene etter at et busskur skal ha blitt knust på Avaldsnes. Alle mennene skal ha vært beruset. Hovedmannen skal ha blitt kjørt i arrest og ilagt et forelegg på 10.000 kroner. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 05.30.