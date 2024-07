Knust busskur i Haugesund

Politiet rykket ut rett før midnatt natt til tirsdag etter melding om to yngre menn som knuste et busskur i Haugesund. Politiet traff på to stykker som erkjente at de hadde kastet en stein på et busskur. Etter nærmere undersøkelse viste det seg at skuret ikke var knust, men en list hadde løsnet. Mennene ble bortvist fra sentrum frem til tirsdag morgen. Like etter de var sluppet viste det seg at det var et annet skur i området der glasset var knust.