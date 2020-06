Knust bilrute og steinkasting

To personar er sette i arresten på grunn av skadeverk i natt. I Hafrsfjord i Stavanger blei ein mann i 30-åra tatt etter at han knuste ei bilrute. På Borestranda i Klepp blei ein rusa mann i 20-åra arrestert for å ha kasta stein på fleire bilar.