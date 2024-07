Kniver, slåsskamp og fyll: Travel natt for politiet

Natt til lørdag var en natt med mye bråk og fyll i distriktet.

Stavanger:

Beruset gutt i slutten av tenårene klarte ikke opppføre seg og ble bortvist fra sentrum.

En patrulje kom over et slagsmål utenfor et utested. To menn i 20-30-åra ble bortvist fra sentrum og anmeldt for ordensforstyrrelse på offentlig sted.

Tre berusede menn i 18-30-åra ble bortvist fra sentrum da de ikke klarte å oppføre seg.

Sandnes:

En patruljerte kontrollerte en mann i 30-årene som var i besittelse av kniv og et gassvåpen. Han ble avhørt på stedet og anmeldt.

Eigersund:

Slagsmål mellom fem menn i 30-årene i sentrum. Ingen ble skadd og ingen ønsket å anmelde. Fire av de involverte ble bortvist fra sentrum.

Haugalandet:

Motorsyklist kjørte vinglete og uten hjelm i Haugesund. Politiet stoppet mannen i 30-årene som framsto som beruset. Politiet foretok avhør og ble sendt til legevakt for prøver. Han kjørte uten gyldig førerkort.

To personer var skremmende og truende mot de som gikk forbi i Haugesund. En av disse hadde en skarp gjenstand på seg. De to var forsvunnet da politiet kom til stedet, men har tatt imot forklaring fra fornærmede.

En mann var i besittelse av kniv i Haugesund og ble anmeldt.

Beruset sjåfør havnet i et trafikkuhell på Bokn. Han blåste til 2,16 i promille. Sjåføren ble ikke skadd. Politiet har foretatt avhør.