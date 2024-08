Hver dag legger noen av verdens største cruiseskip, med plass til over 5000 passasjerer, til kai i havner som Bergen, Stavanger, Oslo, Haugesund og Ålesund.

Når passasjerene går i land i disse byene er konkurransen om turistkronene knallhard. Både Stromma og Hop on AS tilbyr hopp på hopp av-turer i sine røde to etasjes busser, men noen ganger blir rivaliseringen for tøff.

I Haugesund brøt det i sommer ut håndgemeng mellom ansatte i de to selskapene utenfor salgsbodene i cruisehavnen til Karmsund havn.

Konstituert havnedirektør Tine Osmundsen sier Karmsund havn satte inn ekstra vakthold da det oppstod håndgemeng mellom de ansatte i Stromma og Hop on AS. Foto: Karmsund havn

– Vi satte umiddelbart inn økt vakthold fram til vi fikk oversikt over situasjonen og hendelsesforløpet, sier konstituert havnedirektør Tine Osmundsen i Karmsund havn.

Ifølge Osmundsen har Karmsund havn hatt tett dialog med ledelsen i de to selskapene etter hendelsen.

– Vi forventer at alle som er involvert i cruiseanløp hos oss opptrer profesjonelt og gir gjestene vår en god opplevelse, sier Osmundsen.

Strommas administrerende direktør Ole Asgeir Madland, er glad for måten Karmsund havn håndterte håndgemenget på.

Administrerende direktør Ole Asgeir Madland i Stromma ser alvorlig på hendelsen. Foto: Stromma

– Vi ser alvorlig på slike situasjoner der våre ansatte er involvert. De blir trent og fulgt opp på konfliktdempende atferd. Når det gjelder denne spesielle situasjonen, er vi takknemlige for at Karmsund Havn raskt tok grep.

Hop on AS mener skylden for episoden ligger hos Stromma.

– Det er en kjent taktikk av Stromma å provosere Hop on-personell ved destinasjonene, sier daglig leder Rino Ødegård i Hop on AS.

Han mener at det som skjedde i Haugesund, var at den ansatte i Hop on fysisk ble angrepet og måtte forsvare seg.

Her selger de to rivalene billetter side om side i Haugesund. Foto: Marthe Synnøve Susort Johannessen / NRK

Stromma på sin side mener foranledningen til hendelsen var at en ansatt hos Hop on AS har opptrådt provoserende overfor deres ansatte over tid.

Men hvorfor er rivaliseringen mellom de to selskapene så hard? Svarene finner vi i rettssystemet.

Dømt for sabotasje

Sentralt i striden står ekteparet Are Muzuri og Vår Na-Ji Grytbakk. I dag eier Muzuri Hop on AS etter at han kjøpte selskapet i april 2023. Han er driftssjef i Hop on AS, mens kona er HR-sjef.

Men fram til 2019 eide Grytbakk 49 prosent av konkurrenten Stromma Norway. Hun var daglig leder i selskapet, mens ektemannen var driftssjef. En konflikt gjorde at Grytbakk solgte seg ut i mai 2019, etter noen nåneder ble Muzuri oppsagt. Han ble beskyldt for sabotasje.

Sightseeingbussene kjører gjennom Haugesund sentrum dagen lang i cruisesesongen. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Dette ble han senere også dømt for i Borgating lagmannsrett. Retten fant det bevist at Muzuri, da han var driftssjef i Stromma i 2019, både i Bergen, Stavanger, Oslo, Ålesund og Geiranger «oppfordret til underslag, illojalt medvirket til en reduksjon i billettsalget og at billetter ble solgt med unødvendige rabatter.»

Og dette er ikke den eneste konflikten mellom selskapene som har havnet i retten, full oversikt over rettslige konflikter får du i faktaboksen under, her er en kort oppsummering:

Rettssak 1 : Are Muzuri ble våren 2023 dømt i Borgarting lagmannsrett til å betale Stromma 2 millioner kroner for illojale handlinger.

: Are Muzuri ble våren 2023 dømt i Borgarting lagmannsrett til å betale Stromma 2 millioner kroner for illojale handlinger. Rettssak 2 : Stromma tapte et søksmål mot Hop on AS og Vestland fylkeskommune i Gulating lagmannsrett, og måtte betale motpartens saksomkostninger. Bakgrunnen for søksmålet var at Hop on AS i 2022 fikk fritak fra løyveplikten av administrasjonen i Vestland fylkeskommune til å drive rundturer i Bergen, selv om politikerne sa nei.

: Stromma tapte et søksmål mot Hop on AS og Vestland fylkeskommune i Gulating lagmannsrett, og måtte betale motpartens saksomkostninger. Bakgrunnen for søksmålet var at Hop on AS i 2022 fikk fritak fra løyveplikten av administrasjonen i Vestland fylkeskommune til å drive rundturer i Bergen, selv om politikerne sa nei. Rettssak 3: Hop On AS vant et søksmål mot Stromma i Borgarting lagmannsrett i januar 2024. Saken var et etterspill fra 2022, der Hop on AS tapte en måneds inntekter på grunn av søksmålet fra Stromma. Stromma måtte ut med 850.000 kroner i erstatning og 300.000 kroner i saksomkostninger.

Konflikten år for år Desember 2018: Ekteparet Are Muzuri og Vår Na-Ji Grytbakk oppretter selskapet Grytbakk Holding AS med en eierandel på 50 prosent hver.

Mai 2019: Vår Na-Ji Grytbakk selger aksjene i Stromma Norway for 24 millioner kroner.

Juni 2019: Ledelsen i Stromma får tips om at driftssjef Are Muzuri driver med sabotasje mot selskapet på de ulike destinasjonene. Stromma hyrer inn eksterne eksperter på svinn, og konklusjonen deres er at det er solgt klistremerker i stedet for billetter, at kontanter ble holdt utenom virksomheten og at det ble solgt et for høyt antall barnebilletter.

4. juli 2019: Are Muzuri sier opp jobben i Stromma. 6. august 2019: Muzuri blir fritatt for arbeidsplikt og avskjediget 1. oktober 2019.

2020: Vår Na-Ji Grytbakk og Stromma inngår forlik etter et halvår der partene beskylder hverandre for ulike lovbrudd.

Våren 2022: Are Muzuri avviser alle anklager og blir frikjent i Romerike og Glåmdal tingrett, etter at Stromma saksøkte ham for 17 millioner kroner. Stromma blir dømt til å betale saksomkostningene til Muzuri på nesten 2,2 millioner kroner. Stromma anker dommen.

2022-2024: Hop on AS får fritak fra løyveplikten av administrasjonen i Vestland fylkeskommune til å drive rundturer i Bergen, selv om politikerne sa nei. Stromma går rettens vei for å få omgjort vedtaket. Stromma vant første runde med en midlertidig forføyning, men Hordaland tingrett omgjorde avgjørelsen slik at Hop on AS kunne starte opp i Bergen en måned senere enn planlagt. Stromma mente dette var i strid med Yrkestransportloven og gikk til sak mot både Hop on AS og Vestland fylkeskommune. Stromma tapte saken både i tingretten og i Gulating lagmannsrett, og ble dømt til å betale motpartens saksomkostninger. Hop on AS mistet en måned med inntekter sommeren 2022 som følge av den midlertidige forføyningen, og gikk til sak mot Stromma. Hop on AS vant saken både i tingretten og i Borgarting lagmannsrett i januar i år. Lagmannsretten dømte Stromma til å betale Hop on AS 850.000 kroner i erstatning og dekke saksomkostningene på 300.000 kroner.

1. januar 2023: Are Muzuri overtar Grytbakk sin eierandel i deres felles selskap Grytbakk Holding. Selskapet har nå endret navn til Star Holding.

Våren 2023: Ankesaken mellom Stromma og Are Muzuri behandles i Eidsivating lagmannsrett. Retten deler seg i to, men flertallet finner det bevist at Muzuri både i Bergen, Stavanger, Oslo, Ålesund og Geiranger «oppfordret til underslag, illojalt medvirket til en reduksjon i billettsalget og at billetter ble solgt med unødvendige rabatter.» Muzuri blir dømt til å betale 2 millioner kroner i erstatning, men slipper å betale Stromma sine saksomkostninger.

April 2023: Are Muzuri kjøper alle aksjene i Hop on AS gjennom selskapet Star Holding.

– Han ville starte sitt eget og utkonkurrere oss

Administrerende direktør Ole Madland i Stromma mener at Muzuris kjøp av Hop On AS like etter dommen i april 2023 viser at selskapet hadde rett i sine antakelser.

– Det er ikke overraskende. Vi har hele tiden ment at det var Muzuri som kontrollerte Hop On AS. Som ansatt var han også tydelig på at han ville starte sitt eget og utkonkurrere oss, sier administrerende direktør Ole Asgeir Madland i Stromma.

Ifølge Are Muzuri i Hop on AS fikk Stromma først tilbud om å kjøpe Hop on AS under pandemien, men at det ble avslått.

Ser en nærme på bussene kan en se at de representerer ulike selskap. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Det medfører riktighet at holdingselskapet Star Holding AS i dag eier 100 prosent av aksjene i Hop On AS, og at jeg, Are Muzuri, eier Star Holding AS. Jeg har ingen ytterligere kommentarer til dette, sier Are Muzuri til NRK.

Stromma krevde 17 millioner kroner av Muzuri, men fikk bare 2 millioner. Denne summen slapp han i praksis å betale ettersom Stromma i et forlik med Grytbakk holdt tilbake 2 millioner kroner av salgssummen på 24 millioner i påvente av utfallet i rettssaken mellom Muzuri og Stromma.

Selv om Stromma ikke fikk den summen de krevde, er administrerende direktør Ole Asgeir Madland tilfreds med dommen.

– Det var en vanskelig situasjon for selskapet. Vi gjorde undersøkelser når vi skjønte at noe skjedde. Stromma er fornøyde med at lagmannsretten slår fast det den gjør, sier Madland.

Are Muzuri er av en annen oppfatning. Han er fornøyd med at Stromma ikke vant fram med det høye erstatningsbeløpet og at partene må dekke sine egne saksomkostninger.

– Vi opplever at søksmålet i realiteten var et forsøk på å ramme Strommas nye konkurrent Hop On AS, hvor jeg startet å jobbe i 2020. Slik jeg ser det, vant ikke Stromma frem med sine krav, sier Muzuri.

Hop on AS sin buss i Bergen. Disse bussene har enkelte gule detaljer og blå skrift der det står Hop on hop off, noe som skiller dem fra konkurrentens busser. Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK

Når det gjelder striden i Bergen, mener direktøren i Stromma at selskapet ble utsatt for forskjellsbehandling.

– Vi er skuffet over at retten ikke foretok en ordentlig prøving av om løyvefritaket var lovlig, sier administrerende direktør Ole Asgeir Stromma.

Ser fremover

Så hva er veien videre? Er det plass til to tilbydere av røde toetasjes busser der det står «Hop on hop off»?

Etter alle rettsslag og all konflikt, spurte NRK begge parter om hvordan de nå vil forholde seg til hverandre i tiden fremover.

To av Stromma sine busser parkert i Haugesund. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Kan det bli en fredelig sameksistens for selskapene som selger billetter fra boder rett ved siden av hverandre på cruisehavna i Haugesund?

– Det er åpenbart marked for våre tjenester i et land som Norge. De konfliktene som har vært med Stromma Norway AS påvirker ikke vårt fokus. At det er enkelte uenigheter mellom selskaper i en konkurranseutsatt bransje er ikke uvanlig, og vi håper det løser seg, sier HR-sjef i Hop on AS Vår Na-Ji Grytbakk til NRK.

Også administrerende direktør i Stromma, Ole Asgeir Madland, er opptatt av at man i alle fall ikke skal se scener som håndgemeng igjen.

– Vi har egentlig ikke noe forhold til denne aktøren, men vi tror fortsatt på at det, over tid, er mest lønnsomt for oss å oppføre oss skikkelig og ordentlig og gjøre så godt vi kan for å være en positiv bidragsyter der vi har aktivitet.