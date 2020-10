Klinikksjef ved SUS smittet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Personen i ledergruppen fikk påvist koronasmitte torsdag 29. oktober. Administrerende direktør, Helle Schøyen, er blant dem som er definert som nærkontakt – og er nå i karantene.

De som defineres som nærkontakter er satt i tidagers karantene.

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte saken.

Administrerende direktør ved SUS, Helle Schøyen, er i karantene. Foto: Erik Waage / NRK

– I alt er 16 nærkontakter og ytterligere 18 personer i organisasjonen satt i karantene. Det er satt i gang fortløpende testing og omfattende smittesporing, forteller kommunikasjonsdirektør Helga Strand Vestbø til avisa.

Inntil situasjonen er avklart vil hele ledergruppen sitte i karantene.

Tester bredt

– Betyr det at dere ikke har overholdt smittevernreglene, eller helgarderer dere?

Helga Strand Vestbø, kommunikasjonsdirektør ved SUS. Foto: Svein Lunde / SUS

– Vi tester og bruker karantene bredt for å være føre-var. Vi gjør det for å få best mulig oversikt, sier kommunikasjonsdirektør Helga Strand Vestbø, som selv sitter i karantene.

Medarbeideren som testet positivt har fulgt rutinene og blir ivaretatt. Smitteveien er ikke i tilknytning til sykehuset.

Situasjonen og tiltakene som er iverksatt vil ikke påvirke den kliniske driften.

– De fleste vil kunne gjøre jobben sin fra hjemmekontor.

Ikke første gang

Sykehuset har vært rammet av smitte flere ganger tidligere. I slutten av september ble en medarbeider ved intensivavdelingen koronasmittet.

Det førte til at 200 ansatte og pasienter måtte i karantene, og pasienter ble sendt til Bergen og Haugesund.

Dette var det andre smittetilfellet ved sykehuset på kort tid. Lørdagen før ble en ansatt ved barne- og ungdomsavdelingen bekreftet koronasmittet.

Da ble to andre medarbeidere umiddelbart satt i karantene. Det samme skjedde med fire pasienter og pårørende.