Klimaklokka har veltet

Klimaklokka på Høg-Jæren har veltet, melder Stavanger Aftenblad. Daglig leder Per Ove Skorpen i Norsk Vind (bildet) sier til avisa at han mistenker hærverk. Klokka skal symbolisere at det haster med å kutte klimautslippene, og ble satt opp mandag.