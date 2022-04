Klimagassutsleppet gjekk opp

Klimagassrekneskapen 2021 for Rogaland fylkeskommune er ikkje lysteleg lesing. Den viser at fylkeskommunen slepte ut 5.6 prosent meir klimagassar i fjor, enn året før. Ifølge fylkeskommunen si eiga utgreiing skuldast auken delvis at 150 fylkeskommunale bilar nå er tatt med i rekneskapen. I tillegg har koronasituasjonen hatt noko å seie.