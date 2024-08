– Vi ser ikke lyst på det når fossilindustrien tar fra mennesker deres liv, sier den svenske klimaaktivisten.

– Vi er lei av tomme ord og grønnvasking,

Sammen med demonstranter fra Extinction Rebellion blokkerte Greta Thunberg en innkjøringsport inn til Kårstø.

Det kom også demonstranter til sjøs. Aktivistene fra Extinction Rebellion sendte åtte kajakker og tre motorbåter inn i det som kalles sikkerhetssonen ved anlegget, skrev organisasjonen i en pressemelding.

Lørdag kveld er politiet fortsatt til stede ved anlegget.

Ved 19-tiden var det ingen demonstranter igjen som blokkerte inngangsporten på land, ifølge Sørvest politidistrikt.

Da var det fortsatt tre kajakker på sjøen utenfor anlegget, ifølge politiet.

En mindre båt fra Kystvakten dro ut for å møte aktivistene. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Equinor: Driften går som normalt

Hensikten med aksjonen skal ha vært å hindre normal drift av anlegget.

Det beskrives som Europas største prosessanlegg på land for gass og lettolje.

Hver dag skal gass verdt cirka 400 millioner kroner gå gjennom anlegget. En nedstenging vil kunne få konsekvenser for gassleveranser til Europa.

Anlegget er eid av Gassled. Gassco er operatør og Equinor er driftsansvarlig.

Lørdag kveld gikk driften av anlegget fortsatt som normalt, ifølge Equinor.

Vaktholdet ble økt ved anlegget. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Thunberg: – Finnes ingen plan for utfasing

Aksjonen er en del av aksjonsperioden til Extinction Rebellion mot energikonferansen ONS.

For første gang aksjonerer Greta Thunberg mot norsk olje og gass, ifølge Extinction Rebellion.

– Det finnes ingen som helst plan for å fase ut fossil brensel i nærheten av den takt som kreves for å unngå klimakrisens verste konsekvenser, sier Thunberg.

– Vi befinner oss i en akutt eskalerende klimakrise, legger hun til.

– Dette er vanligvis fredelige folk, så vi vil ha en dialog med dem, og vi møter dem på land. Vi har ingen planer å møte dem på sjøen, sa politiet til NRK.

Politiet hadde ankommet Kårstø litt etter klokken 10. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Equinor-ansatt var med på aksjonen

Aksjonen skal være planlagt i flere måneder.

– På tross av at jeg er veldig glad i jobben min, er jeg her fordi situasjonen er så alvorlig og altfor lite blir gjort. Jeg er bekymret for barna mine sin fremtid. Vi trenger at Equinor og politikerne lager en plan for utfasing av olje og gass nå, sier geolog i Equinor, Daniel Sollien.

– Jeg har tenkt på dette i mange år, men nå er det veldig lett. Det er riktig. Det vet jeg, sier Sollien.

Daniel Sollien jobber til vanlig for Equinor. Nå aksjonerer han mot arbeidsgiveren. – Å løfte blikket uten å se hva som skjer og uten å gjøre noe med det og prøve å gi det oppmerksomhet, det klarte jeg ikke lenger. Så derfor sitter jeg her, sier han til NRK. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Det er mange i bransjen som er urolige for endringen. Det er veldig modig å gå foran med et eksempel som Daniel, sier Thunberg til NRK.

Randi Viksund, kommunikasjonsdirektør i Gassco, sa til NRK tidligere lørdag at Gassco var kjent med at Extinction Rebellion er på Kårstø.

Anlegget er i drift, men Viksund sa de følger med på situasjonen.

– Vi alltid vil sette sikkerheten på anlegget først, sa Viksund.