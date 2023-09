Klepp: Person slått i ansiktet

Politiet rykket til en adresse på Orstad i Klepp etter melding om at en person skulle være utsatt for vold fra en ukjent gjerningsperson.

- Fornærmede har fått et slag i ansiktet, men ikke alvorlig, sier operasjonsleder Roger Litlatun til NRK.

Politiet har avhørt fornærmede, som har identifisert gjerningsmannen for politiet, som nå leter etter vedkomne.

Fornærmede skal ha et kutt over øyet og smerter i ansiktet, og vil oppsøke legevakt for behandling.