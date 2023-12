Klepp og Bryne ser på fotballsamarbeid

– Me ser på eit samarbeid frå 2025, og me i Klepp har ein god dialog med Bryne, seier Bjarte Hovland, sportssjef i Klepp Elite til Jærbladet.

Klepp sitt kvinnelag rykka ned til 2. divisjon i år og møter då kvinnelaget til Bryne i lokaloppgjer på Jæren i 2024.

Nå ser dei to klubbane på sjansane for å satsa saman på eit kvinnelag på Jæren, men ennå er det ikkje avtalt noko slikt, understrekar dei to klubbane.