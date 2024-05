Klepp kontrollerer ikkje underleverandørar godt nok

Klepp kommune har ikkje god nok kontroll på kva lønsavtalar tilsette hos underleverandørar har. Det slo Arbeidstilsynet fast etter ein kontroll i vinter, skriv Jærbladet. Klepp kommune har nå fått frist til 10. juni med å få dette på plass. Nye reglar seier at kommunar har eit ansvar for lønstilhøva for dei som jobbar på kommunale prosjekt.