Klepp kan stille krav til organisasjoner

Statsforvalteren slår fast at Klepp kommune har lov til å sette krav om at organisasjoner som skal motta kommunal støtte, stiller alle likt når det gjelder valg til lederverv i organisasjonene.

Dette betyr blant annet at homofile ikke kan nektes styreverv, dersom organisasjonen søker kommunal støtte. Det er seks kommunestyrerepresentanter i Klepp som om en lovlighetskontroll av vedtaket, men disse får ikke medhold hos statsforvalteren.