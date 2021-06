Klepp gikk på kjempesmell

Klepp tapte hele 1-5 for LSK Kvinner hjemme på Jæren. Emilie Haavi var i fyr og flamme, og scoret fire mål for bortelaget. Marie-Yasmine D'Anjou scoret 1-1 for Klepp, men det holdt altså ikke. LSK står med full pott i Toppserien etter fire kamper, mens Klepp står med seks poeng.