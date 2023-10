Klaus Mohn: – Rammes ekstra hardt

– Jeg har inntrykk av at vi går mot trangere tider. Den store kalddusjen fikk vi i fjor, men det er lite å glede seg over i dette budsjettet også, sier rektor på Universitetet i Stavanger (UiS), Klaus Mohn til NRK.

Universitetet i Stavanger har i forslaget til statsbudsjett fått en bevilgning på 2 milliarder kroner. Det er rundt 100 millioner mer enn de fikk i fjor.

– Vi rammes ekstra hardt av kuttene regjeringen lanserer i statsbudsjettet. Samtidig er vi ikke del av de institusjonsspesifikke satsingene som går til andre høyskoler og universitet enn oss, sier han.

Mohn påpeker at de har bedt om tillatelser og midler til et profesjonsstudie i psykologi, om midler til et nytt helsevitenskapelig institutt. I tillegg mener Mohn at arkeologisk museum står og blør.

– Men vi har ikke fått gehør for noe. Det er ikke noen dramatikk i dette, men vi må stramme livreima, sier Mohn.