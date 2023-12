Klart flest tar «automat-lappen»

68 prosent av alle som tok førarkort i Rogaland i november, køyrde opp med automatgir. Det er to prosentpoeng meir enn landsgjennomsnittet.

Det var om lag 75 prosent, eller tre firedelar av kandidatane, som bestod den praktiske oppkøyringa.

Når det gjeld teoriprøven, så var det berre rett over 50 prosent som klarte den i november her i fylket.