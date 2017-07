Klare for å ta Europa med storm

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Vanligvis spiller Maria Thorisdottir, Tuva Hansen og Oda Maria Hove Bogstad fotball i grønt. Søndag ikler Klepp-trioen seg landslagets farger.

– Det blir en stor opplevelse, sier Hansen.

Det 19 år gamle talentet er med i troppen for første gang, og er klar for karrierens høydepunkt til nå.

– Jeg takler press bra og tror det går fint. Jeg forventer ikke å spille mye og vil først og fremst få med meg viktig erfaring, sier hun.

Med superstjerner som Ada Hegerberg, Caroline Graham Hansen og tidligere Avaldsnes-kaptein Maren Mjelde i laget, er det knyttet store forventninger til Norge.

Klokken 18.00 blåses turneringen i gang – og fotballjentene skal bryne seg på vertsnasjon Nederland i åpningskampen.

– Kan nå finale

Maria Thorisdottir har vært igjennom turbulente tider. Våren 2016 fryktet landslagsspilleren at karrieren kunne være over. Nå er hun tilbake fra leddbåndsskaden og kan fort bli en viktig brikke i sluttspillet.

NRKs ekspert Tom Nordlie mener Thorisdottir burde starte i Norges midtforsvar mot nederlenderne.

– Det har vært en tøff periode. EM var gulroten som hang foran meg. Nå håper jeg at jeg kan være en del av startelleveren, sier hun.

24-åringen er klar på at det ligger et stort potensial i den norske troppen.

Maria Thorisdottir kan bli en viktig brikke under sommerens EM-sluttspill. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Vi kan nå langt. Det er mange store profiler, men det viktigste er at vi har en god tropp. Hvis alle gjør sitt kan vi havne i finalen, sier hun.

Thorisdottir, som reiser til Nederland med mesterskapserfaring, forklarer at EM vil bli noe helt annet enn hva de er vant med i Klepp.

– Det blir en stor kontrast å gå fra og spille foran 150 på Klepp til en fullsatt stadion med 30 000 tilskuere. Det er en opplevelse du aldri vil glemme, sier hun.

– En drøm

Da troppen ble tatt ut i slutten av juni, var 20 år gamle Oda Maria Hove Bogstad å finne på listen. Den så hun ikke komme.

– Jeg var overrasket. Det er stort å komme med. Det har alltid vært en drøm å spille for A-laget, sier hun.

Keepertalentet har levert en solid sesong for et Klepp som ligger høyt plassert på tabellen. Belønningen for det var en plass blant Martin Sjögrens utvalgte.

Kampen mellom Nederland og Norge kan du se direkte på NRK1, søndag klokken 18.00.