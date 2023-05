Klår bompengemotstand i Karmøy

70 prosent av dei spurde i Karmøy seier nei til ei ny bompengepakke i kommunen, for å få betre vegar. Det er Haugesunds avis som har bestilt meiningsmålinga. På måndag står bompengar på agendaen to gonger når formannskapet i Karmøy møtes. Då skal dei ta stilling til bypakken for Haugesund og Fastlands-Karmøy og til bomfinansiering av omkøyringsvegen rundt Åkrahamn.