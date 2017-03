Tor Børge Salvesen er Altibox-kunde, og mener fremgangsmåten med utvidelsen av TV Basis-pakken er forkastelig. Foto: Privat

– Jeg føler meg dårlig behandlet, og jeg synes det er sleipt gjort. Jeg mener kundene selv må få velge om de vil ha disse kanalene, spesielt når tilbudet etter hvert koster penger, sier Tor Børge Salvesen.

Han er en av dem som brått hadde 14 kanaler ekstra, mot at han betaler 99 kroner i tillegg til pakkeprisen, etter at de to gratismånedene er ferdige.

Han mener det er en forkastelig fremgangsmåte, som ligner lugubre nettbutikker, og ikke noe som kommer fra det han tidligere har oppfattet som en seriøs aktør med god service.

Mailen fra Altibox til kundene Ekspandér faktaboks «1. april blir det endringer i TV Basis-pakken din. Discovery har sikret seg rettighetene til Eliteserien, OL og en rekke andre sportsbegivenheter og sender alt dette på 14 Eurosport-kanaler.



Vi lar deg selvsagt teste ut om dette kan være noe for deg, og legger derfor inn Eurosport-kanalene i TV Basis-pakken kostnadsfritt fra 1. april til 31. mai – slik at du får med deg seriestarten i Eliteserien. Fra 1. juni blir Eurosport-kanalene en del av TV Basis-pakken for 99,- ekstra i måneden».

Salvesen er langt ifra den eneste som har latt seg irritere av mailen. På Facebook-siden til Altibox har over hundre meldt fra om sin misnøye siden onsdag, og Forbrukerrådet har også fått flere klager på ordningen.

Full støtte fra Forbrukerrådet

Martin Skaug Halsos, kommunikasjonsrådgiver i Forbrukerrådet forstår kundenes frustrasjon.

– Å få et tilbud som du må si opp for ikke å betale ekstra for abonnementet ditt er både frekt gjort, dårlig service og skremmende. Særlig hvis du ikke er interessert i de nye kanalene som tilbys.

Han understreker imidlertid at han ikke tror fremgangsmåten er ulovlig, siden det er mulig å si opp avtalen som medfører flere kanaler og høyere pris.

Tar tilbakemeldingene på alvor

Øyvind Lundbakk, produktdirektør i Altibox, mener ikke de opptrer utenfor rammene i mailen, sammenlignet med hva konkurrentene gjør.

– Hvis vi hadde gjort som en rekke andre aktører, og bare økt prisen på pakken, uten at kundene hadde muligheten til å velge det bort, hadde det vært frekt, sier Lundbakk.

Han forteller at Altibox ser på fotball som en nasjonal folkesport som ikke bør ligge bak en høy betalingsmur slik som tidligere, og at de derfor tilbyr to måneder gratis.

Produktdirektøren opplyser at det alltid vil komme reaksjoner fra kunder når det gjøres endringer i pakkeløsningene, og at alle tilbakemeldinger tas på alvor.