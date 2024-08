Klager på felling av ulv

Aktivt Rovdyrvern (ARV) har klaget på Statsforvalterens fellingstillatelse for ulven som nå er i Dalane

ARV mener vedtaket bryter både med norsk og internasjonal lovgivning, og viktige naturvernprinsipper.

Dyrevernsorganisasjonen viser til at det ikke er gjennomført DNA-testing for å sikre at ulven ikke er genetisk viktig.

Fellingsområdet er også for stort, og ikke begrenset til områdene ulven har tatt lam, mener Aktivt Rovdyrvern.