Klagar inn Elden

Faren til Birgitte Tengs' fetter klager inn advokat John Christian Elden fordi han meiner at han har brote god advokatskikk, melder TV 2.

Faren meiner Elden har stått i vegen for å få fjerna erstatningskravet fetteren blei dømt til etter han i lagmannsretten blei frikjent for drapet. Han beskriv Elden som ein aktiv bistandsadvokat for å hindre gjenopning.

Elden avviser skuldingane.