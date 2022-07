Kjørte uten lappen

I Sandnes blir en 18 år gammel mann anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort natt til søndag. Han mente selv at det var greit å kjøre bil, siden han bare manglet oppkjøring. Nå må han nok vente en stund på den, påpeker politiet.

I Stavanger blir en mann i 20-årene anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort. Han skjønte heller ikke problemet. Mannen sa han hadde kjørt i fem år, og at han tenkte å fortsette med det. Politiet sørget for at en person med gyldig førerkort hentet bilen fra Våland.