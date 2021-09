Kjørte uten gyldig sertifikat

En mann i 20-årene ble tirsdag kveld stanset, mistenkt for å kjøre bil i ruspåvirket tilstand i Ølen i Vindafjord, skriver politiet i Sør-Vest på Twitter. Han blir fremstilt lege for blodprøve. Føreren hadde heller ikke gyldig førerkort og vil bli anmeldt for forholdene.