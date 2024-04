Kjørte uten førerkort ved Skjæveland

En bilfører i 30-årene ble stoppet av utrykningspolitiet for bruk av mobiltelefon under kjøring ved Skjæveland i Sandnes. Det visste seg at han ikke hadde førerkort, samt mistenkes for kjøring i ruset tilstand. Han ble fremstilt for lege, men innrømmet ingen forhold.