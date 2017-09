Kjørte uten førerkort

Politiet stoppet i formiddag en bil på Kvernaland for kjøring uten gyldig førerkort. Patruljen kontrollerte bilen som øvelseskjørte, og fant at ingen av de to som satt i bilen, en mann og ei kvinne i 30-årene, hadde lov til å kjøre. Begge de to ble anmeldt.