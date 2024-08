Kjørte ut i elv

Nødetatene rykket ut kl.00.04 til Rusdalsveien i Lund etter at de fikk melding om en bil som hadde kjørt av veien og ned i en grunn elv.

Et vitne hadde sett en person gå fra stedet til fots sammen med en hund.

Politiet fant personen langs veien, uten skader. Fører av bilen var en kvinne i slutten av 30 årene, og hun er mistenkt for ruskjøring. Hun blir framstilt for lege for blodprøve, og politiet har opprettet sak.