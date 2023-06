Kjørte til utested – men virket beruset

Litt over klokken halv ett i natt kom en mann kjørende til et utested i Stavanger sentrum. Ifølge politiet virket han beruset. Han nektet likevel å blåse i alkometeret og måtte dermed innom legevakten for å ta blodprøve. Politiet har beslaglagt førerkortet hans og opprettet sak.