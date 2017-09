Kjørte ned stolpe på Ullandhaug

En 23 år gammel kvinne kjørte ned en strømstolpe i et trafikkuhell på Ullandhaugveien i Stavanger. Sjåføren skal ikke være alvorlig skadet, og sendt til legevakt for behandling. Brannvesenet driver opprydning på stedet og Lyse er varslet for å reparere stolpen. Ingen andre biler var involvert i hendelsen, opplyser politiet.