Kjørte med ugyldig førerkort

Politiet har gjennomført en kontroll ved Ganddal skole i forbindelse med skolestart. 3 førere fikk bøter for bruk av håndholdt mobil under kjøring. 3 andre fikk gebyr for manglede bruk av bilbelte og 1 er anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort.