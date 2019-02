Kjørte inn i skilt

En kvinne (51) er anmeldt og fratatt førerkortet for promillekjøring etter at hun kjørte inn i et skilt i Løkkeveien i Stavanger ved halv tre tiden natt til onsdag. Hun forklarte politiet at hun var uoppmerksom etter å ha drukket 5–6 halvlitere øl.