Kjørte i stolpe på Jæren

I natt fikk politiet melding om et trafikkuhell på Lalandsvegen i Time. En bil hadde kjørt av veien og inn i en stolpe. Nødetatene rykket ut. Fører, en mann i 20 årene, har blåst til over lovlig verdi og fremstilles for prøver på legevakt. Han fremstår som uskadd.