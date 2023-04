Kjørte i motsatt kjørefelt i Sandnes

Like før klokken 14.00 rykket politiet ut på melding om en bil som vinglet i veibanen. Føreren var over i motsatt kjørefelt i Hommersåkveien i Sandnes. Politiet stoppet bilen på Hogstad. Fører, mann i 30-årene, virket ruspåvirket. Førerkortet ble beslaglagt, mannen må på legevakten for nødvendige prøver og det opprettes sak på forholdet.