Kjørte i 133 km/t i 80-sone

Politiet har gjennomført en fartskontroll på Solasplitten i Sola. Kontrollen skal ha vart i snaut to en halv time. 11 fikk bot, mens to ble anmeldt for å ha kjørt i 133 og 125 km/t i 80-sonen. Det skriver politiet på X.