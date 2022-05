Kjørte fra kontroll i stjålet bil

Da en politipatrulje skulle kontrollere et kjøretøy i Tittelsnesvegen i Haugesund, endte det med at den mannlige sjåføren kjørte videre før kontrollen var ferdig. Politiet har vært i kontakt med eieren av kjøretøyet, og det viser seg at bilen er stjålet.