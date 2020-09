Kjørte fort ved flyplassen

16 bilførere fikk bøter etter at de kjørte for fort gjennom en fartskontroll Utrykningspolitiet hadde i Flyplassvegen i Sola i formiddag. Høyeste målte hastighet i 60-sonen var 78 km/t. En fikk bot for å snakke i håndholdt mobiltelefon.