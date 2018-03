Kjørte fort i 30-sone

Åtte bilførere fikk bøter for å ha kjørt for fort da politiet hadde fartskontroll i 30-sonen i Havnegaten i Sandnes mandag morgen. Høyeste målte hastighet var 52 km/t. En bilfører fikk bot for brudd på gjennomkjøringsforbudet. Politiet hadde også promillekontroll, men her var det ingen som blåste rødt.