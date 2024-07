Kjørte beruset uten førerkort

En mann i 30-årene, blåste over lovlig verdi i alkometer, og hadde heller ikke gyldig førerkort, da han ble stoppet for kontroll av politiet i Kvernevikveien i Stavanger. Han ble kjørt til legevakt for å avgi blodprøve, og politiet oppretter sak.