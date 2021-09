Kjørte av veien i Suldal

En bil hadde kjørt av veien og havnet på siden på riksvei 13 ved Kilane i Suldal like etter klokken 01.00 natt til fredag. Ingen andre biler var involvert i trafikkuhellet. De to personene som var i bilen ble tatt med til legevakten for sjekk. Politiet oppretter sak.